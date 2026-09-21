Piden atender demandas de pueblos originarios

Luego de lamentar las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del viernes 11 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, diversas agrupaciones consideraron que es “fundamental escuchar las denuncias y demandas de los pueblos originarios” sobre la construcción de la carretera Palenque-San Cristóbal, ya que “es el primer paso para avanzar a la construcción de paz y justicia”.

Añadieron que con las afirmaciones de la mandataria, “se desestima y anula la voz de los pueblos originarios”, que “han denunciado las graves afectaciones a sus medios de vida (parcelas, manantiales y lugares sagrados), así como los daños sociambientales que se están viviendo con más agudeza por la falta de lluvia y, de continuar el proyecto se agravarían en la región”.

Pronunciamiento

En un pronunciamiento, la agrupación Caminos de Vida y Resistencia integrada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); el Centro de Derechos Indígenas (Cediac), el Colectivo Brigada Común, la agrupación llamada Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (Desmi) y la Caravana de Documentación del proyecto carretero San Cristóbal-Palenque, afirmaron que “los pueblos organizados que conforman el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) y otras comunidades afectadas y organizadas, han denunciado que con el impulso a este proyecto se ha violado su derecho a la libre determinación, derecho al acceso a la información y el derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente apropiada y de buena fe”.

Oposición

Dijeron que desde hace más de tres sexenios, diversas comunidades se han opuesto al proyecto carretero San Cristóbal de Las Casas–Palenque, actualmente renombrado por el gobierno estatal como Ruta de las Culturas Mayas.

Aseguraron que las recientes declaraciones de la presidenta reflejan la desinformación, la desvinculación y/o la negativa a atender las demandas de las comunidades que habitan y defienden esos territorios.

Palenque-Ocosingo

Señalaron que actualmente, la obra Palenque-Ocosingo que está en construcción “no solo destruye árboles, sino que arrasa con la madre tierra y con el vínculo profundo que une a los pueblos originarios con ella. Sus afectaciones tampoco se limitan a los 80 metros del derecho de vía, ya que existe una franja de impacto en la que ocurre aproximadamente el 94 por ciento de la deforestación asociada a los caminos y donde aún permanecen 966.03 hectáreas de selva primaria, especies endémicas y ríos que el Manifiesto publicado omite mencionar”.

En un pronunciamiento sostuvieron que el avance de este proyecto “no solo atropella los derechos de los pueblos originarios, sino también los derechos de la madre tierra, poniendo en riesgo la vida, la biodiversidad y las relaciones que sostienen a nuestras comunidades”.

Hostigamiento

Por separado, el gobierno comunitario de Chilón y comunidades organizadas denunciaron sobrevuelo de drones, vigilancia e ingreso de ingenieros en sus tierras sin consentimiento, además de acciones de hostigamiento, presión e intimidación que están viviendo en estos momentos quienes defienden su territorio.