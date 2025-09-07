Piden atender fallas en suministro eléctrico

Ante la temporada de lluvias y los problemas que se generan con el suministro de electricidad, el alcalde de Unión Juárez, Fabián Barrios de León, sostuvo una reunión de trabajo con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Aguilar Vera, para acordar esfuerzos conjuntos y que haya pronta atención ante situaciones de falta de energía y emergencias.

Atienden desperfectos

El municipio se ubica en la zona fronteriza con Guatemala en la serranía en las faldas del volcán Tacaná. La reunión entre las dos instituciones surge a raíz de la petición de los habitantes para que haya pronta atención ante fallas, consecuencia tanto de descargas eléctricas, caídas de árboles sobre las líneas y deficiencias en los generadores que afectan la vida cotidiana.

Refirieron que en el encuentro, además del superintendente de la CFE, estuvieron presentes: Efrén Herrera Escobar, jefe del departamento de atención a clientes; Ángel Alexis Méndez, jefe de la oficina de grandes clientes y gobierno; José Luis Rosado, jefe del departamento de distribución; y Jorge Alberto Sánchez, jefe de área.

Durante el encuentro en el despacho de presidencia, el alcalde Fabian Barrios de León puntualizó la importancia de brindar un buen servicio de suministro de energía eléctrica en Unión Juárez, reconoció la disponibilidad y atención para el diálogo que, afirmó, es de importancia pues “es por el bien social de la población de la Suiza Chiapaneca”.

CFE

La petición principal fue que se cuente con un centro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Unión Juárez, así como la presencia de cuadrillas de trabajadores para atender reportes, sobre todo en la temporada de lluvias que por diversos motivos se suspende el servicio y se retarda el restablecimiento.

Los directivos de la comisión expusieron que mantendrán la atención y dijeron que van a fortalecer estos lazos de unidad, con el objetivo de brindar un mejor servicio a los usuarios.