Piden atender malos olores causados por desechos

En las últimas horas, vecinos de la colonia Terán en la zona poniente sur de Tuxtla denunciaron la presencia de malos olores y contaminación provocados por la marisquería "Mary", ubicada en la 2ª Oriente entre 4ª y 5ª Sur, debido a la acumulación de desechos de mariscos que son dejados sobre la banqueta tras la jornada de ventas.

"Hagan de cuenta que un chucho muerto hay adentro de las casas", expresó uno de los afectados, quién junto a otros habitantes pidió mantener el anonimato por temor a represalias.

De acuerdo con los habitantes de este lugar, los restos permanecen en la vía pública durante horas, e incluso toda la noche cuando el camión recolector no pasa a tiempo, generando fétidos olores y condiciones insalubres.

"En algunos casos, terminan en contenedores cercanos sin un manejo adecuado", acusaron.

Pese a denuncias previas, los vecinos señalan que las autoridades de salubridad solo han realizado visitas superficiales sin que se tomen medidas efectivas, lo que sigue afectando severamente a los colonos.

Afectaciones a la salud

La situación ya ha derivado en problemas respiratorios, principalmente en niñas y niños de la zona.

Es por ello que los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y sanitarias para que actúen de manera inmediata y se garantice la salud pública, así como la higiene en el espacio urbano.

"No podemos seguir así, se trata de la salud de nuestras familias, es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto", expresaron.