Organismos no gubernamentales pidieron al Gobierno Federal que instalen una mesa de trabajo para atender el tema de la movilidad y desapariciones en la frontera sur, con la finalidad de encontrar soluciones integrales.

Y es que consideraron que diversas ciudades de los estados fronterizos del sur del país, como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas; Villahermosa, en Tabasco; Cancún y Tulum, en Quintana Roo, entre otras, son utilizadas para mantener a “resguardo” a miles de migrantes a quienes no les resuelven su situación de estancia.

Citas hasta 2027

Aparte de ello, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene espacios para otorgar citas a solicitantes de asilo hasta para el mes de agosto del 2027, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) obliga a los extranjeros que participan en caravanas y que caminan cientos de kilómetros hasta Arriaga, en los límites con Oaxaca, para otorgarles un documento, cuando pueden hacerlo desde su ingreso por el puente Rodolfo Robles en el municipio de Suchiate.

Agilizar diálogo

El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, hizo el planteamiento de integrar mesas de trabajo, toda vez que la problemática del constante cruce de personas migrantes agudiza la crisis en la frontera sur.

En ese sentido, dijo que los gobiernos federal, de estados y municipios, sectores empresariales, productivos, organismos de la sociedad civil, derechos humanos, las iglesias y defensores de la población en movilidad, deberán de participar con propuestas para encontrar la solución.

Y es que mencionó que junto a la problemática migratoria también se presenta la de extranjeros desaparecidos, que ya suman 220 en los últimos dos años, sin que exista un programa especial que ayude a localizarlos.