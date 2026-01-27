Piden ayuda a alcalde por mujer acusada de robo

Familiares y vecinos de una mujer acusada de presunto robo, quien habría sido detenida, realizaron una marcha para exigir la intervención del alcalde de Huixtla, Régulo Palomeque Sánchez, toda vez que la denunciante y víctima tendría lazos familiares con el edil. Ante esta situación, y en su calidad de autoridad municipal, el alcalde atendió a una comitiva, a la cual manifestó que será respetuoso de la autoridad competente; no obstante, afirmó que, de ser necesario, apoyará para que se lleve a cabo un acuerdo armonioso.

La reunión con la comitiva, integrada por familiares y vecinos de una trabajadora doméstica señalada como presunta responsable del robo ocurrido en la casa habitación de un familiar del munícipe, se llevó a cabo luego de la manifestación pacífica realizada frente a la sede del Ayuntamiento.

Mesa de diálogo

En la mesa de diálogo estuvieron presentes y respaldaron al alcalde Régulo Palomeque Sánchez los regidores doctor Francisco Javier Ávila Solís, Adulfo de León Cruz y el contador público Juan Manuel Alvarado Arrazola, así como el equipo del área jurídica del Ayuntamiento. Finalmente, se acordó sostener una nueva reunión el próximo miércoles para conocer los avances y dar seguimiento a este caso.