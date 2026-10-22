Piden ayuda para alumno lesionado en escuela

Un alumno de la escuela primaria Marcos Villanueva, ubicada en el barrio El Flamboyán de Ocosingo, fue hospitalizado hace 13 días tras sufrir una caída desde unas gradas dentro del plantel educativo.

Debido a la delicada lesión, fue sometido a una intervención quirúrgica, informaron sus familiares. Ante las dificultades económicas para cubrir los gastos médicos, solicitaron el apoyo y la intervención de las autoridades educativas.

Relato

Jesús Alberto, padre del menor, denunció que el estudiante habría sido empujado por otro alumno, lo que le ocasionó lesiones de consideración.

Tras el incidente, fue trasladado al Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, donde continúa internado y presenta fuertes dolores.

El padre señaló que la familia enfrenta problemas económicos para solventar los gastos derivados de la atención médica y la estancia hospitalaria.

En ese sentido manifestó su inconformidad debido a que, según su versión, ninguna autoridad de la escuela se ha comunicado con ellos para conocer el estado de salud del niño ni les ha brindado apoyo.

Ante esta situación, solicitó la intervención de la Secretaría de Educación para que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió el accidente, se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad correspondiente, además de garantizar el acompañamiento necesario para el niño y su familia.