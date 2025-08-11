Piden ayuda para localizar a persona extraviada

Desde hace una semana la familia de Jorge Riley Corzo, un anciano de 88 años de edad, lo busca por las inmediaciones de Villaflores, de donde desapareció sin dejar rastro.

Se trata de un sujeto de piel blanca, delgado, de un metro con 60 centímetros, que con pantalón azul y playera blanca fue visto por última vez en 5 de agosto por la mañana, en la colonia Libertad Melchor Ocampo.

Labores

De ese lugar salió, según relata su nieto Miguel Ángel Riley quien dijo que tras la denuncia ante la Fiscalía, diversas autoridades están apoyando en la búsqueda, incluida la Guardia Nacional, por lo que esperan que pronto pueda aparecer.

Pidieron a la ciudadanía que en caso de ubicarlo puedan dar parte a las autoridades, quienes se encuentran en las labores de búsqueda.