Piden ayuda para reconstruir viviendas

Después del incendio ocurrido el sábado 10 de enero en la comunidad San Antonio del Monte en San Cristóbal, la familia sobreviviente perdió su hogar con todas las pertenecientes en ella. Ante esto, realizaron un video pidiendo donaciones para reconstruir su vivienda.

Colecta

La ciudadanía no tardó en atender al llamado, pues se realizó una colecta tanto de víveres como de materiales en el crucero ubicado en la colonia La Hormiga. En total, informaron, fueron tres casas y tres familias afectadas las que “tienen que iniciar de cero”, dijo Fernando Hernández, organizador de la colecta.

Productos

Entre los víveres que se solicitaba, estaba leche en fórmula para dos niñas de 1 y 3 meses de edad. También se requería ropa y zapatos para ellas y un niño de 10 años.

Entre las donaciones realizadas, se encontraron blocks, además de que hubo un ciudadano que donó dos camas con sus respectivos colchones. Sin embargo, una de las aportaciones que más conmovió fueron unos platos entregados por una persona de tercera edad de escasos recursos.

A lo largo del día se lograron recolectar láminas, madera para construcción, estufas eléctricas, productos de higiene personal, además de alimentos no perecederos.