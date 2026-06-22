Piden blindar a la 4T con miras al 2027

En el marco de los trabajos de preparación y consolidación territorial rumbo a los procesos organizativos de 2027, las principales expresiones del movimiento social organizado en el estado de Chiapas emitieron un enérgico y autocrítico “Llamamiento al Movimiento Social, al Pueblo de Chiapas y de México”.

A este encuentro acudieron las organizaciones: Unidad de las Izquierdas, Fosich-Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, Unión Campesina Totiques, Proyecto Amplio de Izquierda Socialista, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Nuevo País, Iprosech, Organización Campesina Popular Tierra y Libertad, El Barzón Chiapas, Productores Agropecuarios del Sureste, Unión Nacional de Productores de Ganado, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Frente de Trabajadores de la Educación y Ciudadanos.

Reunidos bajo la consigna “Por la organización popular, la soberanía y la transformación de México”, líderes indígenas, campesinos, activistas, trabajadores y estructuras de base de Morena abrieron un espacio de diálogo para diagnosticar las realidades estatales en materias clave como seguridad, políticas agroalimentarias, soberanía nacional y el derecho a la ciudad.

El pronunciamiento reconoció con firmeza los contundentes avances históricos logrados bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador y consolidados actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.