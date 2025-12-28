Piden cámaras para dar con responsables de las quemas

Ante la llegada del fin de año, los ganaderos de la región señalaron que se encuentran preocupados por el incremento de los incendios que han dañado de manera severa sus parcelas, principalmente en los ejidos de Ignacio Ramírez, Juan Sabines, El Vergel, Unión y Progreso.

Liderados por Salvador Ordóñez Fernández señalaron que los incendios en la mayoría de las veces, son provocados de manera intencional por personas sin ninguna conciencia, por lo que exigieron que los responsables de los actos sean presentados ante la justicia.

Riesgo

Los ganaderos indicaron que los últimos días de diciembre son de alto riesgo, debido que es cuando más incendios se provocan, ya que por los festejos del mes, ellos dejan la ganadería a un lado para pasar tiempo en familia, dándole oportunidad a personas con otras intenciones.

Por tal motivo, los ganaderos sugirieron a las autoridades que instalen cámaras vigilantes en los caminos o callejones a las parcelas para poder detectar a los responsables de esta situación y que carguen con el peso de la ley.