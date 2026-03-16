Piden capacitar en el manejo de recursos

En un llamado directo a la conciencia y responsabilidad de los nuevos gobiernos municipales, el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Chiapas, enfatizó la urgencia de que los alcaldes se capaciten en el manejo ético de los recursos públicos para evitar caer en las mismas irregularidades del pasado.

Durante una reunión de trabajo organizada por el Instituto de Administración Pública (IAP) de Chiapas, donde se abordaron los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2026, el legislador morenista subrayó que la opacidad en el manejo de los recursos no solo es un delito, sino una traición a la confianza ciudadana.

Postura

“No es lo mismo administrar el dinero que ganas con esfuerzo, a administrar los recursos que son de la ciudadanía. Ese dinero tiene nombre y apellido: le pertenece a la gente que más lo necesita”, declaró Guillén Guillén, citando el principio juarista de que el manejo de las rentas públicas debe sujetarse de forma estricta a la norma.

El diputado reconoció que en ejercicios fiscales anteriores se han detectado observaciones graves en las cuentas públicas de diversos ayuntamientos, lo que evidencia la necesidad de cambiar la cultura administrativa en los municipios.

Es una herramienta

“Estas capacitaciones no son un trámite; son una herramienta para salvar a los presidentes municipales de caer en errores que después les cuesta caro a ellos y a sus comunidades”, advirtió.

Guillén Guillén destacó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental para anticiparse a los conflictos y fortalecer la gobernabilidad.

Coordinación

“Estamos en comunicación permanente con el Gobierno del Estado y la Secretaría General de Gobierno para atender los problemas que surgen en las regiones. La idea es trabajar juntos, no esperar a que el problema estalle”, puntualizó.

Finalmente, el líder de la Jucopo informó que el Congreso local se encuentra afinando los detalles de la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario, donde se prevé dar celeridad a iniciativas clave para el desarrollo de Chiapas.