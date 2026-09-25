Piden castigo a detenido por extorsión y amenazas

Habitantes de la colonia Las Conchitas realizaron una manifestación la tarde de este jueves en la entrada principal de los juzgados penales del Poder Judicial del Estado (PJE) en Tapachula, para exigir castigo en contra de Roberto “N”, a quien acusan de presuntas amenazas, extorsión y cobro de piso.

El acusado fue detenido en un operativo de autoridades estatales y federales en una bodega, donde presuntamente encontraron armas de fuego.

Durante la primera audiencia ante el juzgado solicitaron a la Fiscalía General del Estado que proceda conforme a la ley, ya que se han presentado las denuncias correspondientes.

Conflicto

El representante de los colonos, Rubén López Mazariegos, señaló que en la colonia Las Conchitas existe un conflicto jurídico por la posesión de sus predios, de los cuales “los quieren desalojar en forma violenta, aún cuando ellos realizaron la compra de los mismos”.

Por ese motivo, en días pasados realizaron una manifestación en las oficinas del Tribunal Superior de Justicia en Tapachula, en donde también acusaron que un juez presuntamente estaría involucrado en el asunto.

Los colonos mencionan que tienen temor por las amenazas que el sujeto ha vertido hacia ellos.