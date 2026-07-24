Piden castigo a taxista que atropelló un perro

Habitantes de la localidad San Antonio del Monte, ubicada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, denunciaron este jueves que el conductor de una unidad del servicio público (taxi), presuntamente atropelló a un perro sobre la carretera que conduce a esta localidad, resultando lesionado de gravedad.

Indicaron que los hechos ocurrieron cuando una familia le hizo “la parada” a la unidad de transporte público.

Afirman que el conductor no solo ignoró la solicitud del servicio, sino que aceleró y arrolló al animal. Tras el hecho, el conductor se dio a la fuga. Por lo que piden a la autoridad castigo para el responsable del percance.

No es la primera vez

Lo ocurrido causó indignación entre los habitantes, sobre todo porque no es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes, en el que los animales son los afectados.

Hicieron un llamado a la autoridad a que investiguen y castiguen al responsable de lo ocurrido.