Piden católicos climatizar la iglesia de Tata Chico

Católicos que asisten de manera asidua a escuchar misa en la iglesia de San Francisco de Asís en la ciudad de Tonalá, Chiapas, pidieron a las autoridades eclesiásticas a que instalen climas dentro de los centros religiosos ya que el calor es demasiado intenso.

Bartolo Martínez de la Cruz expresó que las actividades litúrgicas de las 10:00 y 11:00 am, así como las de las 16:00 horas, son las que resienten mayormente, ya que es justo a esa hora cuando se presenta el calor intenso.

Se quejaron que dentro de la iglesia hay escasos ventiladores y estos no funcionan al cien por ciento.

Ante la situación pidieron al sacerdote de la iglesia, Martín Medina Balam, que instale un clima de gran capacidad para que los feligreses se sientan cómodos y frescos.

Católicos refieren que la iglesia de San Francisco de Asís maneja un buen recurso, sobre todo porque acaba de pasar la tradicional feria de octubre, en donde recibieron sobres de dinero, además de toretes obsequiados por ganaderos de la región.

Expresaron que esas donaciones fueron vendidas por lo que existe recursos suficientes, solo falta que las autoridades religiosas compren los dispositivos.