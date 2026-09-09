Piden celeridad a obras de la zona Centro

Vecinos del primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez solicitaron celeridad a las obras de drenaje y agua potable que se realizan en las inmediaciones de la segunda norte, las cuales superan seis meses y actualmente aún se encuentran zanjas abiertas.

Los habitantes agradecieron los trabajos que se realizan, así como los posibles beneficios con el mejoramiento a la zona de rodamiento.

Sin embargo, lamentaron la poca presencia de personal, además del abandono parcial en secciones de la obra que mantienen bloqueadas las calles y cerrado al tráfico vehicular.

Escenario de riesgo

Pidieron atención a sus quejas, pues representa además de un paro comercial en toda la zona, un escenario de riesgo para los vecinos como para los peatones que transitan por ahí.

Los trabajos se ubican sobre la segunda norte entre cuarta y séptima oriente.