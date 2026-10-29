Piden cese de actividades de exmilitares israelíes

Ante la creciente presencia de integrantes y exintegrantes de las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) en escuelas primarias de Chiapas, distintos colectivos pro Palestina redactaron una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los secretarios de Educación pública solicitando la prohibición inmediata de estas actividades, así como investigación de quién las autorizó.

Escrito

En el documento, que actualmente se encuentra en recaudación de firmas, señalan que diversos medios han documentado cómo militares israelíes, en activo y en reserva, han ingresado a escuelas públicas bajo la cobertura de una organización denominada “Guerreros sin Fronteras”, presentándose como “Héroes por la Vida” .

Detallaron que la controversia se intensificó en junio de 2026, cuando 25 integrantes de las FDI fueron fotografiados con niños tsotsiles de Zinacantán durante actividades escolares. “La propia Cónsul de Israel en México, Hila Burg, apareció en algunas de estas imágenes junto a integrantes de esta organización”.

Opacidad

Reiteraron que, hasta la fecha, no existe transparencia alguna sobre “quién los invitó, quién verificó sus antecedentes, bajo qué convenio operan ni qué controles existen sobre su contacto con menores”.

En la carta, las organizaciones mencionan que uno de los fundamentos jurídicos de su exigencia se encuentra en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que la educación impartida por el Estado es laica y se mantendrá “por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.

“La presencia de exmilitares israelíes en escuelas públicas, quienes han sido identificados plenamente como propagandistas activos de la Hasbara y de una ideología sionista, contraviene directamente este mandato constitucional” argumentan.

Las organizaciones exigen garantía de que ninguna persona vinculada a fuerzas armadas extranjeras, “especialmente aquellas que hayan participado en conflictos armados con señalamientos de crímenes de guerra”, tenga contacto con la niñez mexicana en el ámbito escolar.