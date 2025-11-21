Piden chiapanecos más de 72 mdp en préstamos: Fonacot

En el marco de la realización del Buen Fin, una estrategia comercial para ofertar productos y servicios a un menor precio, los chiapanecos solicitaron más de 72 millones de pesos (mdp) en préstamos para atender sus necesidades.

Raúl Enrique Sánchez Espinosa, director en Chiapas y Oaxaca del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), compartió que esos números se dieron entre el 3 y el 15 de noviembre.

Recurso

El acumulado en esas fechas, se detalló, alcanzó para dispersar dos mil 907 créditos, siendo Tuxtla Gutiérrez la zona con las cifras más altas.

El Fonacot es una institución que facilita el recurso a la base trabajadora, con dos requisitos previos: que están relacionados con las afiliaciones de las empresas y que las personas tengan una antigüedad, cuando menos, de seis meses.

El Instituto puede prestar a trabajadores y trabajadoras hasta cuatro meses de sueldo y la cantidad promedio oscila en los 28 mil pesos, dinero que se puede ocupar para múltiples actividades.

Para tener una atención más puntual, se recomienda a las personas que solicitarán un crédito a que hagan su cita en la página oficial del instituto o pueden llamar 558-874-7474.

Finalmente, en caso de tener un espacio para solicitar el préstamo, es importante tener a la mano un número de celular, la credencial de elector, comprobante de domicilio, correo y estado de cuenta.