Piden choferes atender el concesionamiento

Choferes asalariados no concesionados de Tapachula hicieron un llamado al Gobierno de Chiapas y a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), a no ceder a los intereses “oscuros” que se encuentran detrás de los amagues de protesta y movilizaciones de algunos seudolíderes transportistas de Tapachula, que bajo diversos argumentos, sin sustento y el no concesionamiento, buscan posicionarse para negociar espacios y salir beneficiados nuevamente.

En rueda de prensa, directivos de la Asociación Civil de Transportistas Asalariados No Concesionados del Soconusco —conformada por hombres que llevan más de 20 años en la actividad y mujeres viudas, cuyos esposos dejaron su vida detrás del volante y que en la actualidad son solicitantes de concesiones con expedientes debidamente requisitados— expresaron su respaldo al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, por sus acciones de transparencia y justicia hacia este sector.

La rueda de prensa fue encabezada por distinguidos choferes de taxi, quienes durante más de 20 años se han dedicado a la actividad: David Hilario Morales y Daniel López Alvarado, así como la señora Marina Jiménez, viuda de don Maclovio González, quien durante 30 años se desempeñó como chofer.

No al chantaje

En los tres casos, los solicitantes de concesiones exigieron que el gobierno no se deje chantajear por personajes que son propietarios de concesiones y que solo buscan acapararlas para después venderlas.

Señalaron al ex regidor priista Miguel Constantino Solís, al exdelegado de Transporte, Francisco Ramos, y al exdelegado de Vialidad Municipal, Francisco Juárez, de emprender una campaña sucia contra el secretario de Movilidad y Transporte, de buscar una alianza con cualquier organización antigobierno, con el único interés de que sean tomados en cuenta, para negociar y gozar de privilegios, lo que afecta a solicitantes de concesiones que han dejado su vida tras el volante.

Bajo el argumento sin sustento y petición de operativos antipiratas, este grupo está provocando un clima de desestabilización, pues los declarantes señalan que Tapachula requiere del concesionamiento ordenado, transparente y que no ceda a intereses de estos personajes, quienes en ocasiones pasadas acapararon concesiones para ellos y sus familias, burlándose de esta forma de los choferes que tenían ese derecho.