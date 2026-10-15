Piden ciclovías en nueva fase del periférico Norte

Ciudadanos de San Cristóbal de Las Casas y colectivos de movilidad como Bicicatlán, respaldaron la solicitud hecha por la Mesa Directiva del fraccionamiento “Bosques del Pedregal”, referente a la incorporación de una ciclovía en la segunda fase del periférico Norte de la ciudad.

A través de un oficio, más de 50 personas que suscribieron el apoyo expresaron la necesidad de una infraestructura más segura para los cerca de siete mil ciclistas que recorren la ciudad diariamente.

Argumentos

Señalaron que su respaldo se sustenta en lo plasmado dentro del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

Dijeron que de atender la solicitud expresada se disminuiría el rezago en materia de infraestructura ciclista, diagnosticado por la Secretaría de Movilidad y Transporte a través de del proyecto ejecutivo de red de ciclovías.

“Del mismo modo, se cumpliría la ratificación e incorporación que el municipio de San Cristóbal realizó del principio del Derecho a la ciudad dentro de su Normativa de desarrollo urbano, el pasado 16 de junio de 2025”, agregaron.