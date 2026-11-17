Cerca de 21 familias, habitantes de una de las cuadras centrales de San Cristóbal de Las Casas, solicitaron la clausura de una serie de bares ubicados a unos metros de sus hogares, esto, por el ruido excesivo que mantienen hasta altas horas de la noche y que ha empezado a afectar la salud de adultos mayores.

En conferencia de prensa, Teresa Rodríguez David, representante de los afectados, señaló que el problema está relacionado con la compatibilidad de uso de suelo, las obras realizadas en el inmueble y las afectaciones generadas por una cancha de futbol ubicada al interior del bar.

Sin respuesta de las autoridades

Pese a que los vecinos, adultos de la tercera edad en su mayoría, ya habían hecho una denuncia pública sobre el hecho, no obtuvieron respuesta de las autoridades municipales.

En ese sentido, señalaron que enviaron un documento de manera formal a Jade Biniza Cantú, directora de Ecología y Medio Ambiente, dependencia encargada de controlar los decibeles en los negocios.

Sin embargo, aunque esperaron el tiempo estipulado para alguna respuesta, no observan voluntad de la funcionaria para solucionar el tema. Hace unos meses, relataron que personal de Ecología llegó a realizar una evaluación en un momento donde el negocio no encendió su equipo de sonido.

Testimonio

Cristina Domínguez, vecina afectada de 68 años quien es cuidadora de su madre de 90 años relató que una de las paredes de su hogar colinda con una de las porterías de la cancha, lo que ha generado dificultades de descanso, así como ansiedad, pues la el espacio no tiene horario fijo de servicio.

Por su parte, uno de los vecinos, quien hace años tuvo un hotel dentro de la misma cuadra, expresó con sorpresa cómo en ese momento se solicitó la firma de aceptación de todos los vecinos. “Eso con un hotel que no molesta a nadie, ¿y por qué no se hizo lo mismo con estos bares?” cuestionó.

Patrimonio histórico

En su comunicado, los afectados también expresaron su preocupación por el daño arquitectónico que este tipo de actividades le causa a los edificios históricos de San Cristóbal. “La ciudad cuenta con una zona de monumentos históricos declarada mediante decreto federal en 1986”, dijeron.

“Por esta razón es importante determinar si el inmueble señalado está dentro del perímetro protegido, si se encuentra en el catálogo individualmente y si las obras realizadas requerían autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”.

Indicaron que, aunque han intentado mantener diálogo con Hugo Pérez, actual aspirante a la candidatura municipal por Morena, y quien subrenta el espacio a los distintos bares, no han llega a un acuerdo que solucione la inconformidades de los vecinos.