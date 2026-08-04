Piden colaboración en problemas ambientales

“Esto no es de culpas”, indicó la regidora Laura Montoya, cuestionada sobre cómo el Ayuntamiento de San Cristóbal señala el manejo de los residuos por parte de los ciudadanos, como una de las causas de las inundaciones de la semana pasada.

“Es de responsabilidades”, reiteró la funcionaria, quien agregó que “en un trienio es imposible resolver las situaciones que no se han atendido en mucho tiempo. “Sin embargo, todos debemos tomar la parte de responsabilidad que nos toca y debemos ser muy claros en lo que estamos trabajando” explicó.

Trabajo conjunto, clave

En ese sentido, resaltó el trabajo de limpieza y los recorridos hechos por el Ayuntamiento. “Y cuando avanzamos tampoco es sencillo, porque avanzamos en limpieza de contenedores y espacios y sí, suele pasar que vuelven a estar en las mismas condiciones, entonces también es un trabajo en conjunto con la educación”.

Aclaró que no tiene problemas con el hecho de que las organizaciones sean observadores constantes. “Pero también se necesita colaboración, no solamente poner el dedo. Proponer y que sean propuestas viables”, abundó.

“Una de las bases es que organizaciones, gobierno y sociedad civil no son enemigos, son un conjunto para poder avanzar más”, concluyó la regidora.