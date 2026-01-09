Piden colocar muros de contención en carreteras

Transportistas y conductores particulares pidieron a las autoridades del transporte que instalen a orilla de la carretera muros de contención, debido que hay importantes tramos que carecen de esta protección.

Los informantes, encabezados por Abundio García Trinidad, dijeron que es muy importante instalar estas barreras que sirven como protección para que en determinado momento puedan llegar a salvar vidas, si se presenta un accidente vial.

Por todo ello esperan que se tomen cartas en el asunto e instalen muros donde aún hace falta, sobre todo porque se han registrado diversos accidentes y al no contar con muros de contención las unidades pasan de largo hacia los lados de la carretera.

Dijeron que en el tramo Tonalá - Pijijiapan hay varios espacios de la carretera que no cuentan con ninguna protección, entre ellos están en la colonia Morelos, desvío La Polka, Altamira, Castillo Tielmans entre otros tramos.