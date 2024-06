Piden combatir venta clandestina en Suchiapa

Habitantes del municipio de Suchiapa hacen un llamado a las autoridades estatales competentes para que combatan la venta clandestina de alcohol en este lugar.

De acuerdo con los denunciantes, que piden omitir su identidad para evitar represalias, en los últimos años ha incrementado el número de cantinas clandestinas.

Pese a ello, y a las quejas de los ciudadanos, las autoridades municipales no han tomado cartas en el asunto a pesar de que tienen conocimiento de la lamentable situación.

“Estamos padeciendo la presencia de una cantina clandestina, que opera hasta altas horas de la madrugada, alterando el orden público. Esta cantina nos afecta a todos, nos quita la paz a nosotros los vecinos, la cual se ubica en la zona Norte Oriente, del barrio San Antonio El Maluco de Suchiapa. En este lugar se registran peleas, batallas campales y hasta el momento no se toman cartas en el asunto”, expresaron.

Los habitantes de este lugar dan a conocer que están desesperados, ya que nadie escucha este reclamo generalizado.

“Ya recolectamos firmas y el presidente municipal no hace nada. ¿Qué podemos hacer? Ellos dicen que no podemos hacer nada porque están apalabrados, no sé con qué dependencia, pero queremos saber qué podemos hacer porque ya estamos hartos de esta situación”, expresaron.

“Ya fuimos a la presidencia y no hacen nada. Hasta que haya algún muerto ahí, porque hasta en el interior hacen escándalo, quebrando botellas y niñas en el lugar y no hacen nada la autoridad municipal. Hasta las tres de la mañana está la música a alto volumen; tenemos que madrugar y ellos, como duermen, hacen lo que quieren”, señalaron.

Los pobladores exponen que las mismas autoridades municipales están coludidos porque no toman acción alguna, por ello, piden a las autoridades estatales atender este problema.