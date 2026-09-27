Piden comercio justo y proteger a artesanas

El Congreso del Estado de Chiapas mantiene entre sus metas fortalecer el marco legal que protege el patrimonio cultural y artesanal de la entidad, así como evitar que las y los creadores locales sean explotados o reciban pagos que no reflejen el valor de su trabajo, señaló la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Erika Mendoza Saldaña.

La legisladora -presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso local- indicó que existe un proyecto de iniciativa para proteger el patrimonio cultural del estado, que incluye la actividad artesanal.

Mendoza Saldaña subrayó que quienes diseñan y comercializan prendas y piezas elaboradas por artesanas deben garantizar una remuneración justa, dado el tiempo, la dedicación y el trabajo que exige cada producto.

“Nosotros como legisladores también tenemos que promover la protección de nuestras artesanas, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones”, afirmó.

Llaman a fortalecer mecanismos

La diputada se pronunció en contra de cualquier práctica que vulnere los derechos de las artesanas y artesanos, y destacó que las instituciones deben trabajar junto con organizaciones civiles y cámaras empresariales para fortalecer los mecanismos de protección y la comercialización directa.

También consideró que consumidores y visitantes tienen responsabilidad en mejorar las condiciones de las comunidades artesanales, mediante el pago de precios justos y la compra de productos auténticamente elaborados en Chiapas.

Resaltó la importancia de informar a los turistas a que sepan identificar las artesanías chiapanecas y eviten productos que se comercializan como locales aunque sean imitaciones provenientes de otros lugares.