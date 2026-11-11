Piden comparar precios para el Buen Fin

Ante la próxima edición del Buen Fin, una jornada en la que comercios de varios giros ofrecerán descuentos, ofertas y promociones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó la herramienta Quién es Quién en los Precios El Buen Fin, en la cual se recabó información de 490 productos, recabados en 400 establecimientos de todo el país.

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De acuerdo con Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor, esta herramienta sirve para consultar y comparar precios, a fin de obtener realmente un beneficio en el llamado fin de semana más barato del año, que atrae a millones de personas, y que este 2026 será del 13 al 17 de noviembre.

Indicó que la finalidad es que las y los consumidores realicen compras de manera informada, razonada y segura, “para eso es recomendable comparar los precios de los productos en diferentes establecimientos antes de adquirirlos, ya que un mismo artículo puede tener diferencias importantes en su precio”.

Para poder hacer uso de esta herramienta de manera fácil, está disponible para la población el microsititio https://elbuenfin.profeco.gob.mx/, para consultar el histórico de precios, desde septiembre a la fecha. Es posible encontrar precios de audio y sonido, cámaras, cocina, cómputo y celulares, electrodomésticos, línea blanca, TV y video, ventilación.

Señala que los precios que se muestran contienen la fecha en que fueron tomados, sin embargo, se encuentran sujetos a cambios, ya que algunos establecimientos pueden variar sus precios más de una vez por día; deben ser considerados como precios de referencia.