Piden comunidades ser incluidos en proyectos

Ante un abandono ancestral de décadas, habitantes de la zona baja han sufrido por las malas condiciones de sus caminos saca cosechas, por lo que urgen a la Comisión de Caminos del estado ser tomados en cuenta en los proyectos de rehabilitación de carreteras toda vez que cada temporada es más difícil acceder a los mercados.

En representación de los habitantes y vecinos del ejido Morelos, Rubiel afirmó que son más de 10 caminos los que requieren ser atendidos, ya que se encuentran en malas condiciones, y dificultan el paso de vehículos particulares y del servicio público.

Dijo que los tramos carreteros que requieren atención son ejido Morelos, Reforma, Los Toros, Dorados de Villa, Lázaro Cárdenas, Genaro Vázquez, Emiliano Zapata y San Cristóbal Guanajuato, entre otras, donde miles de personas dependen diariamente de estas rutas para trabajar, estudiar o atender emergencias.

Señaló que el deterioro de los caminos en la zona baja de Tapachula mantiene en crisis a cientos de familias y transportistas que diariamente transitan por estas rutas, ya que lo que antes representaba un recorrido de 15 minutos hoy supera los 30, debido al avanzado desgaste de la carpeta asfáltica, llena de baches y hundimientos.

Indicó que los vehículos presentan daños frecuentes, lo que genera gastos constantes y deja varados a los pasajeros en plena vía, lo que además eleva los costos de relaciones por fallas mecánicas de los automóviles.

Puntualizó que la cantidad de baches dificulta la movilidad y limita el acceso a servicios básicos, “somos muchas familias las que vivimos aquí y ya no se puede circular en estas condiciones, lo único que pedimos es que reparen el camino”.

Mencionó que la falta de mantenimiento ha generado un profundo sentimiento de abandono entre los pobladores, quienes advierten que, si no hay una respuesta inmediata por parte de las autoridades, el aislamiento y las pérdidas económicas continuarán agravándose, impactando directamente en la calidad de vida de la población de esta región.