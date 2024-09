Piden concientizar sobre conservación de abejas

La disminución de las poblaciones de abejas debido a factores como la pérdida de hábitat, el uso de pesticidas y el cambio climático es una preocupación global, ya que su desaparición tendría consecuencias devastadoras para los ecosistemas y la seguridad alimentaria.

Daniel Sánchez Guillen, investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Unidad Tapachula, comentó que hay acciones que podemos hacer como individuos y sociedad para ayudar a la conservación de las abejas, las cuales juegan un papel crucial en el ecosistema debido a su función como polinizadores.

Estos insectos son responsables de la polinización de aproximadamente el 75 % de las plantas con flores y el 35 % de los cultivos alimentarios a nivel mundial. Sin ellas muchas plantas no podrían reproducirse, lo que afectaría la producción de alimentos y la biodiversidad.

Efecto

Al polinizar una gran variedad de flora, las abejas ayudan a mantener la diversidad de especies vegetales. Esto, a su vez, sostiene a otros organismos que dependen de estas plantas para alimentarse y refugiarse.

Las abejas contribuyen directamente a la producción de frutas, verduras, nueces y semillas. Sin su labor, la disponibilidad y variedad de estos alimentos se vería seriamente comprometida.

No todas las abejas son sociales, ni todas producen miel, de las 20 mil especies que existen en el mundo agrupadas en siete familias, alrededor del cuatro por ciento son sociales, es decir, viven en compañía de otros miembros de su especie con los que cooperan.

Pese a la diversidad, estos insectos están en peligro debido a diversas actividades humanas, pero hay acciones que se pueden hacer para su protección, como conocer su conducta, saber que no pican si no es por defensa, no matarlas, ayudar a su alimentación y reproducción con orientación adecuada.

Utilizar productos para cultivos ecológicamente responsables, no químicos, reforestar, sembrar especies vegetales nativas en casa, conservar nuestros jardines, etc,.