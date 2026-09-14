Piden condonación de adeudos con CFE

Más de 450 familias de los municipios de Tumbalá y Tila que pertenecen a la organización Laklumal Ixim pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que les sea condonada la deuda que desde 1994 tienen con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque afirman que “están en resistencia de pago para exigir una tarifa justa”.

Agregaron que “en tiempos del gobierno neoliberal, la CFE inició una estrategia para obligarnos a pagar bajo presión y amenazas, cobros que van desde 170 mil pesos hasta un millón por familia”.

Señalaron que la CFE las “ha amenazado con que, de no realizar el pago y continuar usando el servicio de energía eléctrica, iniciará denuncias penales, afirmando que se fundamentarán en los artículos 253, 254 y 368 del Código Penal Federal, pretendiendo equiparar al robo, la exigencia y lucha por el derecho a una tarifa justa y acorde con las condiciones de miseria en la que viven la mayoría de los chiapanecos y chiapanecas”.

En un comunicado difundido durante una reunión por la celebración del 16.º aniversario de la agrupación, realizada este sábado en la cabecera de Tumbalá, en el norte de la entidad, añadieron que “ante esas amenazas hemos resistido como organización y pueblos en lucha con la esperanza de que en algún momento nos harán justicia”.

Las familias manifestaron que “en la región norte-selva podemos señalar que 1994 fue cuando se generalizó la resistencia civil al pago de altas tarifas de energía eléctrica. Familias y comunidades de Tila, Tumbalá y Yajalón se organizaron para discutir qué hacer ante los altos recibos de luz; en ese entonces, muchos pertenecían a los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), la ‘sociedad civil’ y bases de apoyo zapatistas”.

Expresaron que desde el 1.º de diciembre de 2018 “existe un gobierno que ha sido votado por más de 30 millones de mexicanos y mexicanas con la esperanza de iniciar una transformación y haga las cosas de manera diferente, por lo que en 2019 y 2024 presentamos documentos ante el gobierno de la República solicitando la condonación de adeudos arbitrarios por parte de la CFE, para quienes nos encontramos en resistencia civil al pago de altas tarifas de energía en Chiapas”.

Abrogación

Exigieron que “se abrogue la reforma energética que entrega los recursos naturales y energéticos de la nación a empresas extranjeras, la renacionalización de la energía eléctrica y se legisle para garantizar que el acceso a energía eléctrica doméstica sea un derecho humano, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta positiva”.

La organización Laklumal Ixim anunció que, ante la falta de respuesta, sus integrantes decidieron unirse al Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas (MPCOI), que forma parte de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (Anuee), que se encuentran en pie de lucha junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ya que “coincidimos en nuestras demandas sobre el tema”.

Advirtieron que “como organización seguiremos en pie de lucha hasta lograr la solución de nuestras demandas junto con las organizaciones con las que vamos a seguir luchando; seguiremos exigiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una audiencia pública para tratar las demandas presentadas en atención ciudadana, como se estuvo exigiendo en la gran marcha en la que tuvimos participación el 11 de agosto”.

Comentaron que en la región norte del estado son más de tres mil familias las que están en resistencia de pago, varias de ellas desde 1994.