Piden construir muro en escuela

Directivos, personal docente y padres de familia de la escuela primaria José María Morelos y Pavón y del jardín de niñas y niños José Emilio Grajales Moguel, solicitaron la intervención “urgente” de las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se reconstruya un muro que a causa de las lluvias se derrumbó desde el año pasado, ya que hasta la fecha no les han hecho caso.

Los directivos afirmaron que más de 350 niños y niñas de ambas instituciones, divididas por el arroyo Chamula, ubicadas en la zona norte de San Cristóbal, “están en riesgo” porque “el muro y la barda colapsaron”.

El director de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en el fraccionamiento La Hormiga, Juan Manuel González de León, explicó que “en septiembre de 2025 se derrumbó el muro que sostiene el edificio por las fuertes lluvias, por lo que se corre un gran peligro”.

Añadió que personal de la dirección de Protección Civil (PC) municipal “se presentó y determinó que existe un gran riesgo para la población estudiantil y el personal docente. No hay seguridad”.

En entrevista manifestó que “hemos acudido con la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel desde que pasó el problema de las lluvias en septiembre, pero nos respondió que no existen condiciones porque primero se tienen que gestionar los permisos en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y son muy tardados. Estamos en espera de que se los den para que ayuntamiento haga su labor”.

González de León hizo un llamado urgente para que asuman la reconstrucción del muro y así la barda del edificio tenga seguridad “porque ya van a venir las lluvias y vamos a caer en un riesgo mayor; no queremos que suceda una tragedia y por eso nos hemos movilizado con el comité de padres de familia y los maestros”.