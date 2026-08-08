Piden controlar la venta de alcohol

Las parroquias de la zona sur de la Diócesis de San Cristóbal, les exigieron a las autoridades comunitarias que tanto el consumo como la venta de alcohol se mantengan alejadas de las iglesias, argumentando que estas no permiten que las fiestas patronales se vivan en paz y armonía.

A través de un comunicado, las cinco parroquias de Venustiano Carranza, Socoltenango, Soyatitán, Villa las Rosas, Teopisca y Amatenango, hicieron este exhorto también a todas las personas que den algún servicio dentro de la iglesia.

Recordaron que dentro de la Constitución del país se indica que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que las autoridades civiles deberán velar por el bienestar de las familias.

Reglamentos

Por lo mismo, las parroquias les solicitaron a las autoridades que cumplan con lo establecido dentro de la Carta Magna y lo señalado dentro del reglamento sobre la venta de vidas alcohólicas del municipio de San Cristóbal, donde se prohíbe el consumo en la vía pública.

“La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y las cinco parroquias del Equipo Sur, estamos en contra del consumo de estas bebidas por el bien de la comunidad católica y pedimos que se unan con nosotros todas las personas de buena voluntad”, señalaron en el comunicado.