Piden créditos accesibles para salvar al campo

Las condiciones climatológicas adversas han afectado a los productores del Soconusco, que además han sido golpeados por falta de financiamiento y las condiciones difíciles en el mercado para sus productos. Por ello, piden al Gobierno Federal el restablecimiento de créditos accesibles y precios de garantía que permitan reactivar el sector rural, severamente golpeado por la falta de financiamiento y las condiciones adversas del mercado.

El productor de granos del Soconusco, Jorge Arroyo, dio a conocer que la desaparición de programas de apoyo al campo en el sexenio pasado ha llevado a una creciente descapitalización y a una situación de emergencia en el sector rural.

Dijo que los productores exigen créditos accesibles con tasas de interés bajas que les permitan sostener sus cultivos y hacer frente a imprevistos climáticos; además, precios de garantía reales que cubran los costos de producción y aseguren la viabilidad económica del campo.

Señaló que este año la sequía y las lluvias intensas han afectado seriamente los cultivos de maíz y soya, han provocado enfermedades y malezas en los sembradíos de mango, encareciendo aún más la producción.

“Si no hay producción, no hay alimentación, por ello, exigimos al gobierno a que voltee sus ojos al campo. En días pasados, compañeros productores de otros estados protestaron por falta de apoyo, y en Chiapas no es la excepción”, expresó.