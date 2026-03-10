Piden creyentes alto a la venta de alcohol en ferias

En el marco del Día Internacional de la Mujer y a través de un comunicado, las mujeres de la comunidad parroquial San Pedro y San Pablo, en Chicomuselo, denunciaron que en las ferias prevalece la venta de alcohol, droga y prostitución que termina generando violencia en sus comunidades.

Esta prevalencia, señalan, es muestra de “la incapacidad para instaurar la paz en nuestros pueblos”. Por lo mismo, se pronunciaron en contra de la venta de este tipo de productos, pero también contra las amenazas e intimidación que sufren por su labor pastoral.

Denuncia

Denunciaron que las ferias de los pueblos son “maquilladas” poniéndole el nombre de sus fiestas patronales, lo cual consideran un abuso porque “prostituyen nuestra fe”.

Del mismo modo, se posicionaron contra la explotación mineral, por lo que solicitaron que se declare formalmente la clausura de las concesiones de ese sector, las cuales son una “latente ante el control del territorio por grupo criminales”.

Las mujeres creyentes, quienes convocaron a una peregrinación por el 8M, pidieron justicia para las víctimas de desplazamiento forzado, desaparecidos y fallecidos que se dieron durante 2021.