Piden cuidar el consumo de hongos

La temporada de lluvias propicia al crecimiento de hongos silvestres en distintas regiones de Chiapas. Donde más se han presentado casos de intoxicación son en la región Altos, principalmente en municipios como San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, San Andrés Larráinzar y Huixtán.

Precaución

Ante esto, la Secretaría de Salud del Estado emitió un llamado a la población a tomar precauciones al consumirlos si se desconoce del tema y evitar llevar a niños y niñas a su recolección.

En el estado se tiene identificadas al menos 250 especies de hongos entre comestibles, medicinales y tóxicos. Si se consume alguno que sea nocivo para la salud el único tratamiento sería realizar un lavado gástrico para evitar más afectaciones de las toxinas.

Algunas especies de hongos venenosos que existen en el estado son amanita verna, amanita virosa, amanita visporígera, amanita roche y amanita variedad faloides.

Intoxicación

De acuerdo al biólogo Fredy Chanona la intoxicación puede ser muy breve o muy corta, algunos síntomas pueden ser vómito, diarrea y náuseas, que al término de tres o cinco días tienden a curarse.

Por otro lado, si el hongos es altamente venenosos, además del vómito, diarrea y náuseas puede derivar en daño hepático, daño renal o en coma en el peor de los casos, las personas pueden fallecer de cuatro a siete días después del consumo.

Recomendación

En caso de presentar síntomas se debe acudir a un centro de salud o al hospital más cercano de forma inmediata, además llevar el ejemplar consumido para que sea estudiado y saber de qué especie se trata.

La recomendación es no consumir hongos silvestres y dar preferencia a los hongos de los mercados o de los supermercados, los champiñones también pueden ser consumidos sin ningún problema.