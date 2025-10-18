Piden cuidar imagen urbana de Puerto Arista

Puerto Arista es uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene el municipio de Tonalá, sin embargo, es necesario que las autoridades procuren mantener cuidada la imagen urbana de la zona, particularmente con el alumbrado público, enfatizó el presidente de la fundación Filantrópicos Unidos por México, Julio César Cancino Cancino.

Es fundamental, enfatizó, que el lugar sea atendido al tratarse de un espacio generador de empleo y de economía con los hoteles y restaurantes que ofertan sus productos y servicios.

Lo que se ha notado, detalló, es que con frecuencia el lugar por las noches queda en penumbras y hay muchas calles que no están en las mejores condiciones.

Puerto Arista, puntualizó, es un sitio clave para la cabecera municipal por la derrama económica que se genera, pero preocupa que al llegar al lugar también hay muchos predios enmontados, cuando deberían estar limpios.

Parte de las inconformidades, comentó Cancino Cancino, es que hay días es que las calles están sin luz, a pesar de que se encuentran las lámparas instaladas.

Además de no proyectar una buena imagen, comentó que se trata de una situación que pone en vulnerabilidad a quienes transitan por la zona en la tarde-noche.