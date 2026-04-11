Piden dar agua a animales en situación de calle

El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas, Jorge Enrique Zapata Nieto, informó que de manera emergente y solidaria se instalaron bebederos de agua en Playa Puerto Arista y llamó a la ciudadanía a ofrecer el líquido en el resto de ciudades de la entidad.

Asimismo, pidió a los pobladores como a autoridades municipales, a atender este tipo de situaciones que afectan a los animales en situaron de vulnerabilidad.

Explicó que la Profepa detectó alrededor de 60 perros en situación de calle que recorren largas distancias dentro del santuario en busca de agua.

Esta acción busca atender su bienestar y, al mismo tiempo, reducir el impacto sobre la fauna silvestre del área natural protegida.

Se estableció una alianza con veterinarias en la zona para realizar próximamente una campaña de esterilización.

También expresó que se preven altas temperaturas, por lo que este tipo de acciones suman en la construcción de una ciudadanía responsable.