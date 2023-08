Piden dar con el paradero de José Alfredo Cruz

Con lágrimas en los ojos, la señora Consuelo Cruz Nuriulú Lara pide apoyo para buscar a su hijo José Alfredo Cruz Nuriulú.

El hombre de 44 años de edad salió de su casa ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, 4.ª Sección, en el norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, con rumbo desconocido.

Apuntó que la desaparición de su hijo tiene más de un año, pues salió el pasado 15 de julio de 2022.

“Salió de la casa. Yo pensé que se había ido a vender agua, porque salía a vender cargando el garrafón ahí en mi colonia, en la misma calle o en la otra calle. Salió y yo le dije: ‘¿Dónde vas?’, no me contestó; le dije ‘Ven, te voy a dar tus cigarros’, porque él fumaba y tomaba mucho café, pero no me hizo caso y se fue. Yo le hablé, él no me hizo caso, no me contestó”.

La mujer de la tercera edad apunta que su salud se ha visto afectada tras la desaparición de su hijo, aunado a que este incidente la obliga a salir a caminar desde las seis de la mañana en las cercanías de la colonia Plan de Ayala, pues es el último lugar en donde le dijeron que vieron a José Alfredo.

Dio a conocer que aún no tiene respuesta por parte de las autoridades, pese a que sí ha tenido visitas del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Consuelo Cruz apunta que sus familiares han estado apoyando en la búsqueda porque confían en que José Alfredo volverá a su casa, pero no han tenido ninguna pista de él.

Primer extravío en 2022

Abundó que el pasado mes de febrero del mismo año de la desaparición, José Alfredo se extravió, pero cinco días después fue localizado en la autopista que dirige a la Ciudad de México, cerca del puente “Chiapas”, en los alrededores del municipio de Mezcalapa.

En aquella ocasión un vecino de la colonia pudo ubicarlo y enseguida reportó que José Alfredo deambulaba por aquel lugar.

Por ello, aclara que su hijo padece de esquizofrenia y que tiene un tratamiento para dormir, por lo que teme por su salud y su integridad, pues es un hombre muy tranquilo.

Apunta que su hija ha recorrido la ciudad en un carro con el que lleva un equipo de perifoneo, pero hasta el momento nadie les ha comentado nada sobre el paradero de su hijo.