Piden declaratoria de desastre por sequía

La intensa sequía que afecta al sureste de México está impactando sobre todo a Chiapas, donde diversas dependencias han iniciado mecanismos emergentes para frenar el impacto que podría afectar hasta 118 municipios, 100 mil hectáreas y 10 mil familias campesinas.

Al respecto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió en fechas pasadas la severidad de este periodo de estiaje, por lo que ha implementado medidas para abordar la sequía estatal que reporta condiciones de sequía severa, afectando por encima del 53 % de los municipios, mientras que los campesinos señalan como insuficiente la ayuda, por lo que piden una Declaratoria de Desastre.

En este contexto, el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, informó que, junto a la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (Amsda), se presentó un análisis regional de las afectaciones provocadas por el fenómeno de El Niño en diversas entidades del país, incluida Chiapas.

Barba Arrocha informó que se mantiene el seguimiento en las zonas afectadas por la sequía, donde las solicitudes de emergencia de los agricultores se canalizan mediante las instancias municipales y conforme a los procedimientos normativos vigentes.

El secretario refrendó la disposición de la dependencia para sumarse a una estrategia de coordinación nacional frente a esta contingencia, pues recalcó la urgencia de articular medidas emergentes y sumar esfuerzos ante la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y explorar nuevas vías de cooperación que brinden mayor certidumbre a los productores afectados.

Campesinos

En este marco, campesinos y comisariados ejidales de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata denunciaron falta de apoyo de las autoridades ante lo que llamaron la peor sequía registrada en el Soconusco.

Dijeron que solo en esa región están afectados unos 10 mil productores y unas 45 mil hectáreas de cultivos de maíz, soya, plátano, caña de azúcar, ajonjolí y marañón.

Seguro agrícola

Los trabajadores del campo exigen una Declaratoria de Desastre por sequía, la instalación de los Consejos Distritales y de Cuenca, así como apoyos suficientes, pues aseguran que el seguro agrícola contratado por el Gobierno de Chiapas no alcanza para cubrir las pérdidas.

Cabe mencionar que en fechas recientes, el Gobierno de Chiapas anunció la activación del Seguro Agrícola Catastrófico para atender las afectaciones provocadas por la severa sequía en cultivos de maíz del Soconusco.

Por su parte, productores del Movimiento Antorchista en Chiapas hicieron un llamado urgente a los tres órdenes de gobierno para realizar la entrega de apoyos al campo.

Los campesinos advirtieron que el estiaje no solo destruye cultivos, sino que desnuda el abandono estructural que padecen quienes garantizan el alimento diario de México: "Este año no sabemos si vamos a poder alimentar a nuestras familias porque no habrá mazorcas", denunció la productora Aurora García Martínez.

Por su parte, el diputado local Rubén Antonio Zuarth Esquinca, quien mantiene relación gestora con agrupaciones campesinas, señaló que la sequía ya golpea a 118 municipios, con casi 100 mil hectáreas perdidas y más de 10 mil familias campesinas en riesgo.