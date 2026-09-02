Piden declaratoria de desastre

Productores del Soconusco exigieron declarar “estado de desastre” en la región por la sequía que ha devastado los cultivos de maíz y soya, entre otros. Lamentaron la falta de respuestas de las instituciones del sector, quienes se “lavan las manos”, bajo el argumento de que no están integrados los Consejos de Desarrollo Sustentable.

Durante una acalorada reunión en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) Región 08, el jefe de Distrito de la misma, Luis Fernando Espinoza López, dijo a los representantes de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata que no existe la forma de bajar recursos para apoyarlos para que puedan hacer frente al desastre natural.

Dijo que para que se autoricen fondos federales, primero debe estar constituido el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, los respectivos de los estados, los distritales y locales, aunque a la fecha ninguno está conformado. Consideró que los organismos productivos deben solicitar que se convoque y se cree ese consejo.

Urge declaratoria

El presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, Raúl Arroyo Alvarado, urgió a las autoridades la declaratoria de estado de desastre y poder acceder a apoyos federales y estatales, para hacerle frente a la problemática porque “ya se perdió la producción de maíz y soya”.

“Hasta el momento no hay una propuesta de las autoridades, mientras los sectores productivos estamos agotando el diálogo, pero el tiempo pasa y las cosechas están perdidas”, insistió.

Reconoció que el Gobierno del Estado ha ofrecido apoyos a través de un seguro agrícola a razón de dos mil pesos por hectárea, pero tampoco se están realizando las verificaciones en las parcelas de los municipios de la región.

Explicó que en Mazatán solamente ha llovido dos veces desde el mes de mayo a la fecha, por lo que también hay afectaciones en el cultivo de caña.