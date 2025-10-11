Piden denunciar y no normalizar la violencia

Ante los recientes casos de violencia de género y feminicidios en el estado, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género (Seigen), Dulce María Rodríguez, explicó que se debe actuar con prontitud ante las primeras señales de agresión: “primero no normalizar las violencias y segundo buscar ayuda, denunciar”, sostuvo.

Subrayó que existen redes de apoyo y coordinación entre la Secretaría a su cargo y otras dependencias como la Fiscalía de la Mujer para dar un seguimiento integral a cada caso.

La Secretaria detalló que el estado cuenta con 52 centros libres que ofrecen atención psicológica, jurídica y trabajo social para las mujeres, además de talleres y cursos.

Asimismo, confirmó que se actuará de manera inmediata en los municipios que actualmente están bajo alerta por violencia de género: San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Villaflores, Tonalá, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

Tras el lanzamiento de la campaña estatal “Mujer, Alza Tu Voz”, Rodríguez Ovando, hizo un enérgico llamado a las mujeres a denunciar cualquier situación de violencia, con el objetivo fundamental de evitar que esta escale hacia desenlaces fatales.

La funcionaria estatal explicó que esta estrategia, puesta en marcha por el actual gobierno busca llegar a colonias, barrios, centros educativos y todos los municipios para llevar un mensaje de prevención y apoyo.

“Decirle a todas las mujeres chiapanecas que no están solas, que hay lugares donde puedan acudir a pedir auxilio en alguna situación de violencia que estén padeciendo”, afirmó.

Junto a esta estrategia se suma la próxima entrega de relojes de seguridad para las mujeres que recientemente fue anunciada por el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, misma que busca de manera urgente combatir los índices de violencia hacia este sector.