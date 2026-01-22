Piden derechohabientes Issste solución a carencias

Representantes de diversos sectores adscritos a los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Chiapas acudieron este miércoles al Congreso del Estado para exponer una grave crisis en la institución, caracterizada por la suspensión diaria de cirugías, desabasto crítico de medicamentos y falta de especialistas.

Los legisladores se comprometieron a dar seguimiento puntual a las demandas.

Gilberto Cano Zuarth, integrante de los servicios médicos de la Federación de Sindicatos Estatales, señaló que entre los más de 100 puntos de necesidad identificados desde hace dos décadas, la suspensión de entre 13 y 14 cirugías diarias es la más urgente.

“Nosotros lo único que venimos a pedir es que a quien corresponda haga lo que tenga que hacer para que se realicen las cirugías que se han suspendido y no vuelva a suceder”, afirmó.

Por su parte, David Díaz Constantino, representante de la Sección 7 del SNTE-CNTE, detalló un pliego de 17 demandas prioritarias.

Denunció el desabasto de 43 claves de medicamentos, incluyendo fármacos oncológicos y antivirales, y la falta de insumos básicos que obliga a cancelar intervenciones quirúrgicas.

Díaz Constantino alertó sobre la carencia de especialistas en el estado: no hay gastroenterólogos del Issste, faltan neurólogos y endocrinólogos, lo que genera citas con esperas de hasta seis meses para pacientes con cáncer.

Además, criticó las condiciones de las 48 clínicas familiares en la entidad y la falta de pago de subrogaciones.