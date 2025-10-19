Piden desalojo pacífico de vendedores ambulantes

Locatarios del mercado público Belisario Domínguez pidieron a sus autoridades locales el desalojo de los vendedores ambulantes que se instalan en la banqueta de dicho centro de abastos, debido a que no pueden vender a plenitud porque estos acaparan las ventas.

Los comerciantes visiblemente molestos y cansados de que las instancias correspondientes no hagan nada al respecto, dijeron que entonces la solución será que se les desaloje de manera pacífica porque ellos como locatarios organizados y legalizados ya les han pedido que abandonen la banqueta y que mejor entren a vender en la parte de arriba que es donde hay alrededor de cuatrocientos locales vacíos, pero han sido ignorados.

Señalaron que las autoridades van a proceder hasta que se registre una gran confrontación entre comerciantes y ambulantes porque dejaron claro que ya están cansados de esta situación que ya lleva años y hasta el momento ninguna instancia ha escuchado sus peticiones.

Problema

Además, conforme pasa el tiempo siguen llegando mas vendedores, quienes se instalan en plena banqueta en donde de alguna manera tapan el paso a las personas.

Por todo ello pidieron a sus autoridades locales a que les pongan atención porque lo que están viviendo es un gran problema pues está en juego el sustento de sus familias.