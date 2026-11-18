Este martes trabajadores de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en San Cristóbal de Las Casas, instalaron una manta en la que solicitan al delegado estatal la destitución de la directora en esta ciudad.

De acuerdo con los inconformes, la funcionaria presuntamente se ausenta constantemente de sus responsabilidades, situación que, afirman, le impide conocer y resolver las necesidades que diariamente enfrenta el hospital.

Señalamientos

Los trabajadores también señalan presuntos actos de prepotencia, amenazas contra personal de confianza y favoritismo hacia personas cercanas a la directiva, acusaciones que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

El conflicto, dijeron, podría agravarse en las próximas 48 horas. Ya que los inconformes advirtieron que, si las autoridades estatales del Issste no ofrecen una respuesta, podrían emprender nuevas medidas de presión, como es un paro de labores.