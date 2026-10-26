Piden diálogo y seguridad en el tema del transporte

La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Andrea Negrón Sánchez, pidió a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) privilegiar el diálogo y la seguridad de los usuarios ante la decisión de señalar que Uber, DiDi y otras plataformas similares no cuentan con autorización para operar en Chiapas.

La legisladora sostuvo que las autoridades deben escuchar también a los pasajeros, quienes tienen derecho a elegir cómo trasladarse y no centrar la discusión únicamente en las plataformas y los taxistas concesionados.

"Hacer un llamado a que se puedan generar diálogos donde se escuchen a todas las personas involucradas. Aquí creo que nada más se ha hecho el diálogo con el tema de las plataformas, con los taxis. ¿Pero qué pasa con los usuarios? Los usuarios también tenemos nuestro derecho, debemos ser tomados en cuenta, de poder decidir qué tipo de transporte queremos", expuso.

Unidades

En ese sentido, Negrón Sánchez señaló que en Tuxtla Gutiérrez existen quejas sobre las condiciones de algunas unidades del transporte tradicional, particularmente por la falta de mantenimiento. En contraste, destacó que las aplicaciones ofrecen herramientas como la identificación del conductor y la posibilidad de compartir la ubicación del viaje, funciones que pueden brindar mayor seguridad, especialmente a las mujeres.

Sin embargo, enfatizó que tanto los taxis concesionados como de aplicaciones deben garantizar un servicio seguro y de calidad. "No basta solamente con prohibir", afirmó al llamar a la SMyT a establecer condiciones claras que permitan analizar la convivencia de ambas modalidades.

La diputada también advirtió que numerosas familias dependen económicamente de esta actividad en ambos sectores, por lo que pidió evitar que la discusión se convierta en una confrontación entre grupos.

Como ejemplo, mencionó que en otras entidades del país operan taxis concesionados y servicios mediante aplicaciones, por lo que cuestionó por qué en Chiapas no se analiza una alternativa similar.

Andrea Negrón agregó que las autoridades deben adaptar las disposiciones legales a los cambios tecnológicos, como ocurre con las plataformas de hospedaje, y definir los derechos y obligaciones de quienes prestan estos servicios.

Para finalizar, insistió en que las decisiones sobre el transporte digital deben considerar las necesidades de los usuarios y priorizar su seguridad, en lugar de limitar la respuesta a una prohibición.