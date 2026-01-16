Piden docentes atención a sus necesidades

Debido a que docentes del nivel de Educación Secundaria presentan algunas necesidades y áreas de oportunidades en la parte administrativa, las autoridades sostuvieron un encuentro con este sector para definir una mesa de trabajo y atender las inquietudes.

La reunión, se detalló, forma parte de la política pública del gobierno local y de las directrices de la Secretaría de Educación, la cual atendió a la Subcomisión Mixta de Secundarias Generales y Secundarias Técnicas.

“El encuentro tuvo como propósito atender y dar seguimiento a diversas problemáticas administrativas que inciden en el funcionamiento de estos niveles educativos”, enfatizó la Subsecretaría de Educación Federalizada que dirige Alfredo Ramírez Guzmán.

Compromisos

Con lo antes señalado, se establecieron compromisos para hacer gestiones escolares y, además, acciones de mejoras en las condiciones operativas de los centros educativos en ese nivel escolar.

Durante la sesión, se dio atención a los planteamientos presentados por la representación sindical, la cual se acompañó de representantes de los niveles de secundarias generales y técnicas.

Es decir, en el encuentro participaron diversas personalidades sindicales y de los centros de trabajo, grupos que manifestaron las oportunidades que deben atenderse en la parte académica, administrativa y laboral.

Magisterio

Ramírez Guzmán resaltó el compromiso que hay del Gobierno de Chiapas para mantener un diálogo constante, de respeto y, sobre todo, que permita construir una comunicación directa con el magisterio para fortalecer la educación pública.

“Estas acciones refrendan la voluntad institucional de priorizar el interés superior de niñas y niños, mejorar la calidad educativa y atender de manera integral las necesidades de maestras y maestros en los distintos contextos escolares”, reiteró el subsecretario.