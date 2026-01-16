Piden egresados que se respeten sus derechos

Personas egresadas de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), pidieron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, para que “se considere a esa carrera en el puntaje de los elementos multifactoriales, en especial en la formación docente pedagógica, mediante el proceso de admisión docente de Educación Básica”.

En un documento pidieron la “revaloración real, es decir, que el reconocimiento al magisterio anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum incluya a los estudiantes egresados de la Licenciatura en Lengua y Cultura de la Unich”.

Exigencias

Egresados de las unidades académicas de San Cristóbal de Las Casas, Oxchuc, Yajalón, Las Margaritas y Salto de Agua en las generaciones de 2014-2018, 2015-2019 y 2021-2025, los profesionistas también solicitaron que se establezca un convenio de la licenciatura, entre la Unich y la Secretaría de Educación para el mismo fin.

“No queremos más discriminación a la Unich y exigimos que se respeten nuestros derechos en escuelas públicas y privadas. No daremos ni un paso atrás hasta que se respete nuestros derechos y exigimos una solución inmediata”, manifestaron.

Asimismo, reconocieron “la importancia de la labor que realiza la Unich en las comunidades de alta marginación en favor de la educación bilingüe, pero consideramos necesario que se tomen en cuenta nuestros derechos para dignificar nuestras condiciones y derechos”.