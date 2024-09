Piden empresarios coordinar acciones de seguridad

El sector empresarial de Tapachula reconoce que el tema de seguridad compete a las instituciones de los tres niveles de gobierno, quienes deben coordinar acciones para dar los mejores resultados, pero también debe estar inmersa la sociedad en general, organizaciones sociales y el sector empresarial con denuncias y señalamientos para que impere el Estado de Derecho que se debe garantizar de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En entrevista, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Servitur) Tapachula, Jorge Zúñiga Rodríguez, dijo que la ola de inseguridad que golpea a esta región y municipios de la frontera, obligan a exigir a la autoridad que los elementos de las instituciones estén debidamente capacitados y dotados de los equipos necesarios para atender las tareas que les corresponden como es la seguridad pública de los chiapanecos.

Expuso que lamentablemente la mayoría de las ocasiones los elementos policiacos y militares carecen de los conocimientos y habilidades básicas como es el hecho de conducir un vehículo tipo patrulla o vehículo militar, pero en otras no cuentan con el equipo táctico que se necesita para hacerle frente a los criminales, o como señalado, no disparan porque no tienen armas o tienen que pagar las balas.

Zúñiga Rodríguez afirmó que es urgente que las autoridades se preocupen por capacitar a los elementos policiacos, pero que también se coordinen con otras instancias que tienen la misma labor para hacer frente a la ola de inseguridad que afecta a los tapachultecos.