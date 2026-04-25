Piden en CBTis aula de lectura

Cintia Lizeth Chacón Gutiérrez, docente y coordinadora estatal de Pronafole en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis)144, hizo un llamado a las autoridades de educación para apoyar con la construcción de un aula de lectura en su plantel, esto como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura de la Educación Media Superior.

Actualmente, los talleres del club “Maleta literaria”, que opera en coordinación con el Fondo de Cultura Económica (FCE), se realizan al aire libre.

“Ahorita no tenemos aula de lectura, pero tenemos árboles y estamos debajo de los árboles y vientos. Nos reunimos cada miércoles a las dos de la tarde”, explicó la entrevistada.

El proyecto busca contar con un espacio cerrado y adecuado donde los jóvenes puedan acudir, tanto para leer como para escribir sus propias historias.

Inicios

Chacón Gutiérrez contó que el club surgió ante la falta de libros en el turno vespertino, donde muchos alumnos trabajan y llegan cansados. Sin recursos iniciales, la doctora comenzó cargando una maleta con 20 libros prestados o comprados por ella.

Gracias a un festival realizado el mes pasado, lograron reunir más de 150 libros en donación, “los libros que llevamos acá y en este club ha hecho que yo conozca a los chicos no solo en la materia, sino en el sentir de ellos y que un libro es un refugio, un libro es comprensión, un libro es cariño” explicó la docente.

Mayor participación

Entre los logros del club, destacó una mayor participación de los estudiantes del turno vespertino en eventos nacionales de cultura, así como la creación de una revista escolar donde los propios alumnos actúan como reporteros y protagonistas.

“Los cambios son significativos”, afirmó Chacón Gutiérrez, quien añadió que próximamente buscarán publicar un libro hecho por sus alumnos.