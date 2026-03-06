Piden endurecer entrega de licencias de motos

La alta incidencia de accidentes y muertes entre motociclistas, podría tener relación directa al crecimiento desproporcionado de estas unidades circulando por la ciudad, pero también por la falta de precaución y una notoria falta de pericia que debería alertar a la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), específicamente en los filtros para la entrega de licencias de conducir.

Esto lo explica la rescatista Samanta Ramírez, quien dijo que pese a los diversos esfuerzos de las autoridades los accidentes no disminuyen, por ello planteó que ser más energéticos en la entrega de licencias podría reducir la tasa de accidentes, pues en la actualidad solamente se tramita con documentación y el dicho de saber conducir.

Y solo en casos específicos con el criterio de la dependencia estatal, realizan evaluaciones y cursos de manejo, dijo la mujer que ha participado en diversos rescates y salvamentos.

Estadísticas

En la estadística, Tuxtla Gutiérrez encabeza la lista de mayor número de accidentes en Chiapas, seguido por Tapachula; teniendo además una incidencia de hasta 12 accidentes de motociclistas a diario, reveló el coordinador de la Policía de Tránsito Municipal, Luis Ernesto Mendoza Zambrano.

Las principales infracciones que contribuyen a estos accidentes incluyen exceso de velocidad, uso de alcohol, circulación en carriles de alta y falta de casco.

En este sentido, agregó que es necesario que los conductores respeten límites de velocidad y señalética, no obstante la incidencia aún es preocupante, pero seguirá trabajando por el bienestar de la población.