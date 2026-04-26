Piden esclarecer deforestación en El Cubito

Ante la sorpresa ciudadana que ha causado la deforestación realizada en la zona conocida como El Cubito, ubicada en la zona de amortiguamiento del centro histórico de San Cristóbal, el Colegio de Arquitectos del Sureste se pronunció para que las autoridades esclarezcan los hechos sobre esta tala.

En su comunicado, el colegio especificó que por años ese espacio ha representado un importante pulmón natural para la ciudad, contribuyendo al equilibrio ambiental, la calidad del aire y la recarga acuífera principalmente del manantial la Almolonga.

Como gremio comprometido, indicaron en el documento, “condenamos energéticamente este tipo de acciones independientemente de su ubicación, ya sea en espacios públicos o privados, cuando estas afectan de manera significativa el entorno ambiental y el patrimonio natural de la ciudad”, sentenciaron.

Cabe indicar que, hasta el momento, ni la Dirección de Ecología ni ningún otra dependencia municipal ha proporcionado información pública al respecto.

El Colegio también hizo un llamado a que se impulse un programa de reforestación en el sitio afectado, privilegiando especies adecuadas al contexto urbano y ambiental. “Y que este esfuerzo de reforestación pueda fortalecerse mediante la participación activa de la ciudadanía”, indicaron.