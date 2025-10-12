Piden esclarecer ilícito en la capital

El abogado y familiares de Luis “N”, quien fue detenido por el presunto delito de robo a una empresa de seguridad privada, expusieron una serie abusos e irregularidades en el proceso legal.

A través del abogado del detenido señalaron que el pasado 6 de octubre, alrededor del mediodía, recibió una llamada telefónica supuestamente de altos directivos de la empresa desde la Ciudad de México (CDMX), quienes le indicaron retirar a la cantidad antes indicada y que hiciera depósitos.

Borran pistas

Al momento de la detención el sindicado habría sido golpeado por los elementos policíacos y sus pertenencias hurtadas, incluyendo un celular donde tenía las fotografías de las fichas de depósito.

A decir del abogado, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) tampoco presentaron la orden de detención.

Ante esta situación piden la devolución del teléfono, ya que es un elemento vital de pruebas para el esclarecimiento del caso.